Christina Hermert verschwand auf dem Weg von ihrer Wohnung im Zapfenweg in Halle zu den Schwiegereltern ins benachbarte Gutenberg.

Quelle: Google Earth / ZDF

Am Morgen des 20.01.1990 macht sich Christina wie so oft auf den Weg zu ihren Schwiegereltern, um dort ihre Tochter zu besuchen, die seit der Geburt des Sohnes dort geblieben ist. Doch an ihrem Ziel kommt Christina Hermert nie an. Seither fehlt jede Spur von der 22-jährigen Mutter.