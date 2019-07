XY-Szenenfoto: Natalie fährt mit einem Bekannten nach Saarbrücken. Dies ist das letzte gesicherte Lebenszeichen von ihr.

Quelle: ZDF

Zu diesem Zeitpunkt hält sich Natalie an der Schule in Saarwellingen auf - mit ihren neuen Freunden. Die Clique diskutiert über die Beschaffung von Drogen für das Wochenende. Sie wollen offenbar in das 20 Kilometer entfernte Saarbrücken. Ein junger Mann, dessen Ziel ebenfalls Saarbrücken ist, bietet eine Mitfahrgelegenheit an. Und Natalie nimmt die Gelegenheit wahr. Sie verabschiedet sich von ihrem Freund und steigt in das Auto. Der Fahrer gibt später an, Natalie am Staatstheater in Saarbrücken an der Wilhelm-Heinrich-Brücke abgesetzt zu haben. Er habe noch gesehen, wie sie Richtung Saarufer gelaufen sei. Danach verliert sich ihre Spur.