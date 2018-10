Horrorszenario jeder Mutter

Auf dem nur 200 Meter langen Weg von der Bushaltestelle bis zur Wohnung verliert sich Georgines Spur... Quelle: Google Earth / ZDF

Gleich nach der Schule am 25.09.2006 will sie in der Agentur anrufen und zusagen. Sicher ist, dass sie um 13.40 Uhr in den Bus M 27 stieg und bis zu ihrer Haltestelle „Perlberger Straße“ fuhr. Zeugen haben außerdem beobachtet, dass sie dort auch ausstieg. Auf dem nur zweiminütigen Heimweg muss dann etwas passiert sein. Denn zu Hause kommt das Mädchen nicht an.