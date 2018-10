Seit 21 Jahren fehlt von dem 29-jährigen Jurastudenten Andreas Dünkler jede Spur Quelle: Kripo Hamburg

Etwa eineinhalb Jahre später, am 01.11.1999 wird Andreas Dünklers Personalausweis gefunden, am Elbstrand in Brokdorf, etwa 70 Kilometer von seinem Wohnort entfernt.

Wieder drei Jahre später, am 15.07.2002 erscheint auf Bestreben der Pflegemutter ein großer Artikel über den Vermisstenfall in der Zeitung. Daraufhin meldet sich ein Zeuge, der glaubt, Andreas Dünkler noch um den 18. Februar 1997 in der U-Bahn gesehen zu haben. Er wurde von zwei Männern gestützt, wirkte benommen und hatte einen Blutfleck am Rücken auf der Jacke. Auch der Sitz sei voller Blut gewesen, so der Zeuge. Obwohl er sofort am nächsten Bahnsteig einen Notruf absetzte, konnten die Männer nicht ermittelt werden...