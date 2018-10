Kann das ein gutes Ende haben?

Leonie wird am 16.04.2001 in Haan in Nordrhein-Westfalen geboren. Doch ihre 19-jährige Mutter ist mit der Situation schnell überfordert. Mit nur sechs Monaten kommt Leonie in eine Pflegefamilie. Dann ziehen Mutter und Tochter in ein Mutter-Kind-Heim. Aber auch dieser Versucht scheitert, und Leonie kommt mit gerade einmal zwei Jahren in die nächste Pflegefamilie. Nach nur vier Jahren stellt das Jugendheim Gründe fest, die es unmöglich machen, Leonie weiter in dieser Familie zu lassen. Wieder wird eine neue Familie für Leonie gesucht - und schließlich gefunden. Etwa zur gleichen Zeit stirbt ihr leiblicher Vater.