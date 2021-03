Ohne die vielen Ehrenamtlichen wäre die Gesellschaft nicht so stark, das gilt besonders in der Corona-Zeit. Gemeinsam trotzen sie der Einsamkeit, verteilen Essen und packen mit an.

29 min 29 min 08.01.2021 08.01.2021 UT UT Video verfügbar bis 08.01.2022 Video herunterladen