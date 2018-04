In der Armutsfalle?

Am 31. Oktober 1517 soll Martin Luther seine Thesen an die Tür der Schloßkirche in Wittenberg genagelt haben. Das war die Initialzündung der Reformation und ist für die Protestanten noch heute ein wichtiger Feiertag. Der Reformationstag ist in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen gesetzlicher Feiertag. Zur Feier gehören entsprechende Gottesdienste und mancherorts die so genannten Reformationsbrötchen. Das sind süße Gebäckstücke in Rosenform, die aussehen sollen wie Martin Luthers Wappen: die Lutherrose.