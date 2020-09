Miteinander der Generationen

Anprobe: Ein Jahr wohnt Aïsha jetzt in München und denkt schon lange darüber nach, ein Dirndl zu kaufen. Sie hat sich von ihrer 80-jährigen Mitbewohnerin Hannelore beraten lassen.

Quelle: ZDF/Christian Schnelting

Sie wollen auf den ersten Blick so gar nicht zusammenpassen: die 80-jährige Dame und die 22-jährige lebenslustige Studentin. Doch ein Schicksalsschlag hat sie zusammengeführt. 2018 ist Hannelores Mann gestorben. Im Haus herrschte gähnende Leere. Deshalb entschloss sie sich, einer Studentin ein Zimmer in ihrem Haus kostenlos anzubieten. Seither wohnt Aïsha E. auf Vermittlung von "Wohnen für Hilfe" in München mit ihr im Münchner Vorort Waldperlach.



Das Resultat: eine interessante Herausforderung für beide Generationen. In wenigen Monaten ist ein Miteinander voll anregender Spannung entstanden. "Wir streiten uns auch mal, aber wir lassen uns Luft zum Leben", meint Hannelore G.



Dabei wird deutlich, wie wir alle profitieren können, wenn wir uns öffnen für andere Lebensentwürfe und Erfahrungen.