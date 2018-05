Ein Tag, der alles verändert

Grönemeyer will am Karfreitag ergründen, wie aus einem Tag, der einem als schweres Kreuz erscheint, dennoch etwas Gutes erwachsen, wie nach einem Unfall ein Neuanfang gelingen kann. Auch Frank Wirth wurde zu so einem Neuanfang gezwungen. Seine Diagnose: Sie werden den Rest Ihres Lebens querschnittsgelähmt sein.