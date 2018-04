Samuel Kochs zweite Chance

Dietrich Grönemeyer begleitet Samuel Koch bei Proben zu seinem neuen Stück am Staatstheater Darmstadt und im Alltag voll Physiotherapie und Barrieren. Dabei erlebt er einen jungen Mann, der voll Tatendrang in die Zukunft schaut und sie gestalten will. In den Gesprächen erfährt Dietrich Grönemeyer, wie Samuel Koch den Neustart geschafft hat und wie es ihm gelungen ist, seinen neuen Lebensentwurf in einer Leistungsgesellschaft umzusetzen. Auch welche Rolle sein Glauben in dieser Entwicklung spielt und wie er Samuel Koch auch heute durch Krisen hilft, will Dietrich Grönemeyer in seiner Sendung zum Karfreitag erfahren.