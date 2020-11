Vergessene Helden

Auf dem Heimweg nach der Nachtschicht: Dem 25-jährigen Gesundheits- und Krankenpfleger Mark M. fehlt die gesellschaftliche Anerkennung für seinen Beruf.

Quelle: ZDF/Christian Schnelting

Mark M., Gesundheits- und Krankenpfleger, ist nach dem Lockdown nur noch frustriert. Als der Applaus versiegte, "hatte ich das Gefühl, dass unsere Arbeit damit noch mehr abgewertet wurde". Mark M. überlegt ernsthaft, ob er in diesem Beruf noch weiterarbeiten will.



Auch Ursula U. steht immer wieder am Rand ihrer Möglichkeiten. Die nötige Kraft zu mobilisieren, gelingt der Diakonin nur dank ihres Glaubens: "Ich spüre, dass da jemand Vertrauen in mich setzt, mich trägt, und das stärkt mich."



In der Sendung zum Buß- und Bettag wird hinterfragt, wie Pflegende, die ihre Arbeitskraft in den Dienst anderer Menschen stellen, ihre Haltung und die ihrer Mitmenschen wahrnehmen, und Wege aus der auch coronabedingten Krise suchen.