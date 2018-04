Wenn ein Job nicht reicht zum Leben

Das hat sich Ralf Sch. anders vorgestellt: Als er vor gut 20 Jahren seine Umschulung zum Reha-Techniker machte, klang das nach Zukunftsperspektive, nach einem Beruf, mit dem man sich das Leben leisten kann. Jahrelang hatte er schon gearbeitet, war kurz in die Arbeitslosigkeit gerutscht - und glücklich, als er 1996 als Quereinsteiger in einem Sanitätshaus anfangen konnte. Endlich Sicherheit? Es kam anders für den heute 51-Jährigen. Der Fulltime-Job reicht nicht zum Leben: "Die Miete könnte ich gerade noch zahlen - aber ich könnte sonst nicht groß was machen", meint er. Deshalb hat Ralf Sch. seit Jahren einen Nebenjob als Fitnesscoach. Zweimal die Woche je drei Stunden arbeitet er zusätzlich und einmal im Monat noch am Wochenende. "Das wird auf die Dauer ganz schön anstrengend." Und fürs Alter vorzusorgen, so wie es allseits gefordert wird, hat er sich längst abgeschminkt.



Dietrich Grönemeyer erfährt bei seinen Begegnungen am Buß- und Bettag, wie Menschen mit mehreren Jobs ihren Alltag meistern - und erlebt, wie sie die Hoffnung auf eine bessere Zukunft nicht aufgeben.