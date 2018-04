Allerheiligen mit Andreas Korn

In der katholischen Kirche wird am 1. November traditionell an die Heiligen erinnert. Das Allerheiligenfest, das seit Papst Gregor IV. (827-844) alljährlich am 1. November begangen wird, hat seinen Ursprung im Orient. Im Orient kannte man bereits um die Wende zum fünften Jahrhundert einen Märtyrertag, an dem all derer gedacht wurde, die ihren christlichen Glauben vorbildlich gelebt hatten und als Märtyrer starben. Als Papst Bonifatius IV. um das Jahr 610 das römisch-antike Pantheon christianisierte, indem er es der Gottesmutter Maria und allen Heiligen weihte, schuf er zugleich das Fest Allerheiligen am Tag der Kirchweihe. Dies fiel in die Osterzeit.