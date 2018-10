Dreikönig mit Andreas Korn

Reporter Andreas Korn und Notker Wolf, Abtprimas der Benediktiner, vor St. Maria Maggiore in Rom Quelle: ZDF/Marcus Kablitz

Innerhalb des Weihnachtsfestkreises feiert die Kirche am 6. Januar den Feiertag "Erscheinung des Herrn", weitläufig auch als Dreikönigsfest bekannt. Als Zeichen für die königliche Würde des neugeborenen Christus wollen ihm die drei Weisen das Kostbarste bringen, was die damalige Welt zu bieten hat: Gold, Weihrauch und Myrrhe. Durch seinen Sohn Jesus Christus ist Gott Mensch geworden. Mit dieser prägenden Erfahrung ziehen die drei Könige heim in ihr Land. Sie haben den Sohn Gottes, ihren Retter, gesehen. Seitdem repräsentieren sie die von Gott beschenkte Menschheit.



In der Sendung "Ein guter Grund zu feiern" begibt sich der Journalist und Moderator Andreas Korn auf Spurensuche – nicht in der Vergangenheit, sondern im Jahr 2017. In seinem ganz eigenen Stil findet er heraus, was vom Festtag für den heutigen Alltag nützlich sein kann. Was ist an Dreikönig der gute Grund zu feiern?