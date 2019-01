Dreikönig mit Pater Nikodemus Schnabel

Omnibus ist lateinisch und heißt übersetzt "für alle". Am Goetheplatz in München bietet das Projekt ein Zuhause auf Zeit für Eltern, die keine Unterkunft finden, während ihre Kinder in der benachbarten Klinik in Behandlung sind. Der Franziskaner und Klinikseelsorger Michael Först gründete das Projekt 1985. Dass es bis heute besteht, ist Ausdruck einer fortdauernden Notlage bei den Eltern.



Feiertage sind Unterbrechungen des Alltags. Sie schaffen Raum zum Innehalten, um über Grundsätzliches nachzudenken und den Horizont zu erweitern. Viele nutzen die Feiertage einfach für Ausflüge. Ganz in diesem Sinne macht sich der Benediktinerpater Nikodemus Schnabel auf den Weg. Seine Feiertags-Ausflüge führen ihn zu außergewöhnlichen Menschen, in herausfordernde Situationen oder lassen ihn hinter Kulissen und Mauern blicken - dahin, wo sonst selten jemand hinschaut. Alles kann zu einem Spiegel für das Leben und die Seele werden.