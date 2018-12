Ein guter Grund zu feiern

Gemeinsam mit Minh-Khai Phan-Thi - unter anderem bekannt durch ihre Moderationen beim Musiksender VIVA und als erste deutsch-vietnamesische Kommissarin in der ZDF-Krimiserie "Nachtschicht" - will Helmar Willi Weitzel herausfinden, was Fronleichnam heute für uns bedeuten kann. Weitzel, der vor seiner Fernsehkarriere Theologie studierte, nimmt die Zuschauer mit auf seine Entdeckungsreise. Neugierig und lebensnah, wie es seine Art ist, will er herausfinden, was vom Festtag für den heutigen Alltag nützlich sein kann. Gibt es einen guten Grund zu feiern?