Das perfekte Geschenk?

Innerhalb des Weihnachtsfestkreises feiert die katholische Kirche am 6. Januar den Feiertag "Erscheinung des Herrn". Gleichzeitig gedenkt die Kirche an diesem Datum der so genannten Heiligen Drei Könige, weshalb dieser Tag weitläufig auch Dreikönigstag genannt wird. Die Weisen aus dem Morgenland prägen bis heute nicht nur Brauchtum und Kultur. Auch für den Inhalt des Festes "Erscheinung des Herrn" sind sie von besonderer Bedeutung: Sie schenken dem neugeborenen Christus als Zeichen für seine königliche Würde das Kostbarste, was die damalige Welt zu bieten hat: Gold, Weihrauch und Myrrhe. Gott offenbart sich den dreien und damit allen Völkern der Erde zu ihrem Heil. In seinem Sohn Jesus Christus schenkt er sich selbst der Welt. Mit dieser prägenden Erfahrung ziehen die drei Weisen heim in ihr Land. Sie haben den Sohn Gottes, ihren Retter gesehen. Seitdem repräsentieren sie die von Gott beschenkte Menschheit.