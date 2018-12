Wie gewandelt!

Am zweiten Donnerstag nach Pfingsten feiert die katholische Kirche Fronleichnam. Das Fest erinnert an das letzte Abendmahl Jesu mit seinen Jüngern vor dem Leiden und Sterben. Im Mittelpunkt des Festes steht die Eucharistie, die Überzeugung der Gläubigen, dass in der Hostie Jesus gegenwärtig ist.



Zum ersten Mal wurde Fronleichnam 1246 in Lüttich gefeiert. In den meisten Gemeinden finden an dem Tag Gottesdienste im Freien statt. Anschließend ziehen die Gläubigen in Prozessionen durch die Straßen. Nach katholischer Tradition setzte Jesus beim letzten Abendmahl die Eucharistie ein, als er das Brot brach und an seine Jünger verteilte und den Kelch mit Wein in die Runde gab. Brot und Wein stehen für Leib und Blut Christi. Bei jeder Heiligen Messe findet nach katholischem Glauben diese Wandlung von Brot in Leib und Wein in Blut Christi statt, so dass dieser real präsent ist.