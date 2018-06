Maria gilt als Schutzpatronin der Seeleute. Sie gaben der Mutter Jesu auch den Beinamen "Stella Maris" - Stern des Meeres. Ein rettender Stern, der den Schiffsnautikern im letzten Augenblick die richtige Richtung wies. Aber auch ein Vorbild, das in schwierigen Situationen Gottvertrauen bewies. So ein Stern als Wegweiser ist nicht nur auf See hilfreich, auch im täglichen Leben sind wir auf Orientierung angewiesen. Davon kann Country- und Schlagersänger Gunter Gabriel nicht nur ein Lied singen. Er hat in seinem Leben schon viele Höhen und Tiefen erlebt. Durch was oder wen hat er seine Orientierung wiedergefunden? Und: Weiß er auch, was die beiden Sterne im Hamburger Wappen bedeuten?