Fronleichnam mit Andreas Korn

Fronleichnam, das "Hochfest des Leibes und Blutes Christi", ist der wohl katholischste aller christlichen Feiertage. Es ist das Fest, an dem die leibliche Gegenwart Gottes in unserem Leben gefeiert wird. Vordergründig findet sich diese Gegenwart in der liturgischen Form der Eucharistie. In deren Mittelpunkt, und damit auch im Zentrum des Festes Fronleichnam, stehen die Hostie und der Kelch. Brot und Wein, gewandelt zum Leib und zum Blut Christi.



In der ZDF-Sendung "Ein guter Grund zu feiern" begibt sich der Journalist und Moderator Andreas Korn auf Spurensuche - nicht in der Vergangenheit, sondern im Jahr 2016. In seinem ganz eigenen Stil findet er heraus, was vom Festtag für den heutigen Alltag nützlich sein kann. Was ist an Fronleichnam der gute Grund zu feiern?