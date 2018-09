Mariä Himmelfahrt mit Andreas Korn

Jürgen Wagner ist studierter Theologe. Sein Weg erinnert stark an den Heiligen Franz von Assisi. Auch Jürgen Wagner hat alles verlassen und seine bürgerliche Existenz aufgegeben. Er betrachtet sich als einen Weltbürger im wahrsten Sinne des Wortes. Er ist Mitbegründer der "Schenker-Bewegung". Für ihn heißt echtes Glück, seinem Gewissen zu folgen. Das bedeutet, verantwortungsvoll zu leben. Die Schenker wollen das in der Welt vorherrschende "Recht des Stärkeren" außer Kraft setzen und gewaltfrei teilen. Andreas Korn verbringt einen Tag und eine Nacht mit "ÖffÖff" an seinem Wohnort, einer Wiese am Rande Marburgs.