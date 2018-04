Tag der Heiligen

Heute hat sich das Brauchtum des darauffolgenden Festtages Allerseelen auf den Gedenktag der Heiligen verlagert: In Erinnerung an alle Verstorbenen zünden Menschen auf den Friedhöfen Grablichter an, beten für ihre Angehörigen und lassen die Gräber segnen. Während Blumen an die Vergänglichkeit des menschlichen Lebens erinnern, leuchten die Kerzen als Symbol des "ewigen Lichtes". An die Stelle der Trennung beider Feiertagsaspekte ist vielerorts eine Vermischung von Allerheiligen und Allerseelen getreten. Allerheiligen ist in Baden-Württemberg, Bayern, Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und dem Saarland ein gesetzlicher Feiertag.