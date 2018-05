Unterwegs an Dreikönig mit Andreas Korn

1952 gegründet, finanziert es sich bis heute zu einem großen Teil aus Spenden. Von Anfang an ging es nicht nur um die äußere Heilung, sondern vor allem um die innere. So sagt einer der Gründer, Ernst Schnydrig: "Wir sollen in dem so sehr geplagten Heiligen Land eine Friedensbrücke sein. Eine kleine Brücke unter den Friedensbrücken, die noch nötig sind, bis das Heilige Land für Juden, Christen und Muslime, für alle Kinder Abrahams, ein gottgelobtes und glückliches Land sein darf." Andreas Korn erkundet am Dreikönigstag, der an den Besuch der drei Weisen beim neugeborenen Jesus in Bethlehem erinnert, wie dieses Friedensprojekt funktioniert und welche Früchte es trägt.



Feiertage sind Unterbrechungen des Alltags. Sie schaffen Raum zum Innehalten, um über Grundsätzliches nachzudenken. Viele nutzen die Feiertage einfach für Ausflüge. Ganz in diesem Sinne begibt sich der Journalist und Reporter Andreas Korn in der Sendung "Ein guter Grund zu feiern" zu außergewöhnlichen Menschen und in herausfordernde Situationen, die den Horizont erweitern.