Unterwegs an Fronleichnam mit Pater Nikodemus Schnabel

An Fronleichnam feiert die Kirche den "Leib Christi". Körperlichkeit ist der christlichen Tradition also nicht fremd. Allerdings wurde der Körper immer auch als das "zu Beherrschende" angesehen. Liegt die moderne Askese also ganz auf der Linie christlicher "Körperbeherrschung"? Stimmt es also, dass ein gesunder Geist nur in einem gesunden Körper Platz hat? Oder gerät moderner Körperkult zu einem perfektionistischen Machbarkeitswahn, der alles ausblendet, was imperfekt ist: Schwäche, Krankheit und überhaupt die Sterblichkeit?



Pater Nikodemus will es nicht nur wissen, sondern auch selbst erfahren, und macht sich deshalb an Fronleichnam auf den Weg. Denn Feiertage sind Unterbrechungen des Alltags. Sie schaffen Raum zum Innehalten, um über Grundsätzliches nachzudenken und den Horizont zu erweitern. Viele nutzen die Feiertage einfach für Ausflüge.