Yasmin ist an Autismus und Mutismus erkrankt. Die 29-Jährige arbeitet heute in einer Schneiderei für Menschen mit psychischer Erkrankung in Duisburg. Einmal im Jahr stellen Yasmin und ihre Kolleginnen und Kollegen die neue Kollektion bei einem Fotoshooting vor.



Die 30-Jährige Ayleen Walter möchte, dass Menschen mit Behinderung in Werbung und Mode besser repräsentiert werden. "Ich habe mich in keinem Schaufenster gesehen oder eine Person mit einer ähnlichen Behinderung", sagt sie.



Ayleen hat seit ihrer Kindheit gesundheitliche Einschränkungen. Eine Rückenmarkverletzung 2020 führt dazu, dass sie auf den Rollstuhl angewiesen ist. Eine schwierige Zeit für die damalige Studentin, die gerade von zu Hause ausgezogen war. Durch die Anfrage einer Modedesignerin steht sie das erste Mal auf dem Laufsteg und vor der Kamera. "Das Modeln hat auf jeden Fall einen positiven Effekt auf mein Selbstbewusstsein gehabt. Für mich war das ein ganz neues Metier, ich habe das vorher noch nie gemacht. Das war eine große Überwindung, aber auch empowernd zu sehen, dass ich das kann." Ayleens Ziel für die Branche ist es, dass Menschen mit Behinderung auch bei den großen Marken und Fashion Weeks repräsentiert werden.