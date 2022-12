Lukas Krämer fühlte sich in der Werkstatt unterfordert. Auch die Bezahlung kritisierte er scharf. 2020 startete er eine Petition und stach damit quasi in ein Wespennest. Im Text der Petition übt er massive Kritik am Lohn in den Werkstätten für Menschen mit Behinderung und an den Entwicklungsmöglichkeiten für die Betroffenen. Seine Petition #StelltUnsEin läuft erfolgreich.



Für Alexander Hellwig ist die Arbeit in einer Werkstatt für Menschen mit Einschränkungen kein Problem. Im Abschlussbericht seiner Reha-Maßnahme wurde die Option einer Tätigkeit in einer Werkstatt für Menschen mit Beeinträchtigung erwähnt, und Alexander Hellwig entschied sich dafür. Seit 2022 arbeitet er in der Bonbonmanufaktur in Berlin.