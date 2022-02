einfach Mensch vom 20. März 2022

Ständig werde nur geschaut, was einem fehle, anstatt das zu schätzen, was man habe. Dass sie die Wahl nicht gewonnen hat, enttäuscht Gina Rühl nicht allzu sehr, denn schon ihre Teilnahme an dem Schönheitswettbewerb hat für viel Aufmerksamkeit für ihre Botschaft gesorgt. Zu Hause in Wuppertal sind Familie und Freunde stolz auf Gina Rühl und bewundern ihre Resilienz und ihre Lebensfreude. Die Studentin ist eine gefragte Motivationsrednerin, modelt und möchte ihre Erlebnisse in einem Kinderbuch verarbeiten. Autorin Anja Wieland trifft ein fröhliche junge Frau, die anderen Mut machen möchte.