einfach Mensch vom 24. März 2024

In ihrer Kindheit und Jugend ist Anna Osicki sportlich aktiv, macht leidenschaftlich gern Showtanz. Nach der Schule schließt sie eine Ausbildung zur Krankenpflegerin ab und findet damit ihren Traumjob.



Doch 2017 änderte sich plötzlich alles. Das Gewebe im Knie war mit einem Krankenhauskeim infiziert. Völlig unerwartet folgt eine vierjährige Krankenhausodyssee mit zahlreichen Operationen. In dieser Zeit kommt die junge Frau an ihre Grenzen, auch ihr Körpergefühl verändert sich zum Negativen.



2021 trifft sie eine schwere Entscheidung und lässt ihr Bein amputieren. In dieser Phase setzt sie sich aber auch mit dem Begriff "Body Positivity" und ihrem neuen Körpergefühl auseinander und nimmt sich vor: Sie will sich für mehr Akzeptanz für Menschen mit körperlichen Einschränkungen starkmachen.



Auf Plattformen wie Instagram und TikTok zeigt sie bewusst ihren Körper und setzt damit ein starkes Statement gegen Vorurteile und für Selbstliebe. Die Prothese gibt ihr die Freiheit zurück und ermöglicht ihr wieder ein besseres Körpergefühl.



Doch das derzeitige Modell passt noch nicht perfekt. Denn Anna Osicki muss sich jeden Tag völlig auf die Prothese verlassen können. Außerdem plant sie ihr altes Hobby, das Tanzen, wieder zu verfolgen. Diese Leidenschaft, die sie einst mit ihrem Körper in Einklang brachte, entdeckt sie nun mit ihrer Prothese.



Anna Osicki lebt mit ihrem Partner in Nürnberg. Mithilfe regelmäßiger Physiotherapie arbeitet sie daran, irgendwann wieder in ihren alten Beruf der Krankenpflegerin zurückzukehren.