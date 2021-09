Gemeinsamkeiten

Ein bisschen erinnert das Ganze an Robert Lembke und die Sendung "Was bin ich?" - allerdings in etwas abgewandelter Form: Ein Rate-Team trifft im Studio auf ein inklusives Paar. Was verbindet beispielsweise Filiz Demir, seit sechs Jahren erblindet, mit Frank Hoffmann? Was Alexander Butz, der eine Unterschenkel-Prothese trägt, mit Jan Frey? Was Dunja Fuhrmann, die gelähmt ist, mit Joachim Fries? Die Rate-Teams haben jeweils sieben Minuten Zeit für ihre Fragen und die Lösung und erleben einige Überraschungen. Die Paare, oft Freunde oder Kollegen, sind Beispiele für gelebte Inklusion im Alltag.