Von der Schulbank an die Werkbank

Ronny Noske ist Inklusionsberater und "Jobhunter" für Menschen mit Behinderung. Er hilft den Berufsanfängern beim Einstieg in das noch neue Berufsleben. Max, der das Downsyndrom hat, ist dort schon angekommen. Die Arbeit in der Küche eines Restaurants erfüllt ihn.



Menschen mit Behinderung finden nicht so leicht eine Anstellung wie ihre nicht behinderten Mitbewerber. Vor allem Jobanfänger haben es nicht leicht. Inklusionsberater, Angestellte mit Behinderung und Unternehmen, die sich für die Übernahme von Mitarbeitern mit Behinderung entschieden haben, berichten in "Menschen - das Magazin" über ihre Erfahrungen, die sie im Arbeitsleben bisher gemacht haben.