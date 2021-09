Das Job-Speed-Dating ist ein neues Projekt in Berlin. Potentielle Arbeitgeber interviewen die Arbeitssuchenden. Ziel ist: neue Job-Kontakte oder am besten eine Stelle auf dem ersten Arbeitsmarkt für die Bewerber mit Behinderung.



Begleitet wird das Projekt von Dr. Sigrid Arnade von der Interessengemeinschaft Selbstbestimmt Leben, ISL e.V., und der Behindertenbeauftragten der Bundesregierung, Verena Bentele. "Menschen - das Magazin" ist nicht nur bei der Veranstaltung dabei, sondern begleitet auch Teilnehmer und fragt nach, was aus den Gesprächen beim Speed Dating geworden ist.