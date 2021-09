Besondere Geschwister

Ein Kind, das krank ist oder eine schwere Behinderung hat, braucht mehr Aufmerksamkeit und Zuwendung als seine Geschwister. Was bedeutet das für den familiären Zusammenhalt? Wie ist das Verhältnis der Kinder untereinander?



Benedikt verbrachte die ersten 14 Monate seines Lebens im Krankenhaus. Die Eltern und die damals dreieinhalbjährige Alicia waren bei ihm, so oft es ging. Für Alicia waren die Pflegerinnen, die sich bis heute um ihren pflegebedürftigen Bruder kümmern, über all die Jahre ein Vorbild. Heute ist sie selbst Krankenschwester - und verbringt immer noch gerne Zeit mit Benedikt.



Nadia und Sonja wurden beide vor über 30 Jahren adoptiert. "Als Kind hatte ich nicht das Gefühl ich muss verzichten. Meine Mutter hat geguckt, dass da ein Ausgleich war. Ich durfte mehr als andere", sagt Sonja. Sie ist schon lange ausgezogen, besucht ihre geistig behinderte Schwester, die Betreuung benötigt, aber so oft es geht. Was wird aus Nadia, wenn die Mutter sich irgendwann einmal nicht mehr um sie kümmern kann? Sonja will sie unbedingt in ihrer Nähe behalten: "Ich muss sie schon mindestens einmal die Woche sehen."