Sommerbegegnung - Unterwegs mit Normalo TV

München ist das Ziel von Udo Sist und Gerald Behnke von „Normalo TV“. In diesem Sommer haben die zwei nur einen Wunsch: Raus aus dem Berliner Kiez, die Hot-Spots von München sehen und dabei testen, was anderen selbstverständlich erscheint - Bahnfahren, Sightseeingbusse, Hofbräuhaus, Olympiaturm. Das wird eine Sommerbegegnung mit Hindernissen!



Udo Sist ist Rollstuhlfahrer und bringt als Moderator von „Normalo.TV“ mit seinem Partner Gerald Behnke auf YouTube seine Fans zum Staunen und zum Nachdenken. Der YouTube Kanal „Normalo TV“ berichtet mit Witz und Information über Leben in Deutschland, zeigt, was möglich ist - Tauchen im Rollstuhl oder Tandem-Sprünge aus dem Flugzeug - und was nicht. Bei ihrer Reise von Berlin nach München zeigt sich, dass es noch viel zu tun gibt, um alle Hindernisse für Rollis zu beseitigen. Doch die beiden nehmen es mit Humor.