Politik und Behinderung

Er ist der zweite Amtsinhaber mit einer Beeinträchtigung. "Menschen" hat den zweifachen Familienvater bei seiner Amtseinführung und auf erste Termine begleitet. Seine Forderungen: Barrierefreiheit in allen Bereichen sowie das Wahlrecht für behinderte Menschen.



Barrierefreiheit - auch ein wichtiges Anliegen von Benedikt Lika. Der Musiker und Dirigent, mit dem seltenen Gendefekt Mukopolysaccharidose geboren, ist kleinwüchsig und sitzt im Rollstuhl. 2014 ließ sich der 36-Jährige für die CSU in den Stadtrat von Augsburg wählen. Damals sprach er mit "Menschen - das Magazin" über seine politischen Ziele. Was konnte er umsetzen? Und wie ist das so als Politiker mit Beeinträchtigung - wie stark wird man behindert?