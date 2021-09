Ich bin Chef

Für Menschen mit Behinderung ist die Selbstständigkeit manchmal die einzige Möglichkeit, überhaupt wieder am Arbeitsleben teilzunehmen. Dafür gibt es auch Einiges an Hilfe vom Staat. So fördert das Integrationsamt Darlehen oder Zinszuschüsse. Unter Umständen gibt es noch weitere finanzielle Hilfen, wie beispielsweise Leistungen für Arbeitsassistenzen.



Die blinde Strafverteidigerin Pamela Pabst aus Berlin beispielsweise machte sich nach dem Jurastudium mit einer eigenen Kanzlei selbstständig. Was sie nicht sieht, hört und spürt sie. Pamela Pabst beschäftigt zwei Angestellte.