Wenn Essen krank macht

Lilli hatte Magersucht. Die 18-Jährige zählte jede Kalorie, aß extrem wenig. Krankenhaus-Aufenthalte folgten. Vier Jahre nach Beginn ihrer Krankheit lebt Lilli inzwischen in einer therapeutischen Wohngruppe in Kassel und lernt den gesunden Umgang mit dem Essen. Ihr Berufswunsch ist es, Mode-Designerin zu werden. Dennoch weiß sie, dass die Magersucht noch immer in ihrem Unterbewusstsein lauert und ein erneuter Rückfall möglich ist.



David hingegen lebt mit dem Prader-Willi-Syndrom. Das ist eine genetisch bedingte Krankheit, bei der er sein Essverhalten nicht steuern kann. Nur mit eiserner Disziplin und dank seiner Familie hat er ein Gefühl dafür entwickelt, wie viel er essen darf. David hat die Schule abgeschlossen und ist jetzt auf der Suche nach einer Ausbildungsstelle.