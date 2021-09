Die Folgen von Corona (3)

Die Mitarbeiter*innen in der "Werkstatt für Menschen mit Behinderung (Westfalenfleiß)" erleben eine Zeit voller Entbehrungen. Sie verstehen die neuen Verbote nicht. Kontaktarmut und Angst vor Ansteckung begleitet sie täglich. Wie gehen sie mit der Belastung um?



Bei Familie Ackerknecht trifft es vor allem Tochter Marie. Immer wieder fällt ihr Unterricht aus. Ihre motorischen Fähigkeiten verkümmern, die Förderung fehlt.



Viele Menschen mit Behinderung, die in stationären Wohnformen untergebracht sind, müssen seit März 2020 mit schärferen Einschränkungen ihrer Grundrechte leben. Der psychische Druck ist groß, und viele Betroffene sehen die Inklusionsbestrebungen der jüngeren Vergangenheit in Gefahr. Wie können die inklusiven Strukturen bewahrt und vielleicht sogar gestärkt werden? Welche Lehren lassen sich aus der Corona-Krise ziehen?