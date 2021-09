Corona-Chaos: Wohin mit meiner Arbeitskraft?

Die neue Situation zu begreifen und zu verarbeiten, ist für viele Arbeitnehmer mit kognitiven Einschränkungen sehr schwierig. Viele Betriebe in Deutschland machen auf diese besondere Situation aufmerksam. "Menschen - das Magazin" stellt Betriebe vor, die in dieser besonderen Zeit an ihre Grenzen stoßen.



Fernando Hofmann belastet das Nichtstun. Er würde gerne wieder arbeiten und sich auch praktisch auf die nahende Abschlussprüfung seiner Lehre vorbereiten.



Kirk Peiffer vom Gutshof Stötteritz bei Leipzig weiß, wie stark seine Mitarbeiter ihren geordneten Tagesablauf und ihre alltäglichen Arbeitsgänge vermissen.



Auch für Stefan Neff hat sich viel verändert. Er arbeitet seit 20 Jahren in einem integrativen Supermarkt.