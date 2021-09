Meine schöne Heimat

Vier Wochen lag er im Wachkoma, danach konnte er nicht mehr laufen, nicht mehr sprechen. Plötzlich behindert! Er musste alles neu lernen - sein schleppender Gang und die undeutliche Sprache sind heute noch Folgen des Unfalls, doch aufgeben kam für Tom nicht in Frage.



Heute leitet Tom Gösmann als Top-Manager eines der schönsten Hotels in Palma. Dort bietet er sich und anderen eine Heimat nach dem Motto "Qualität vor Quantität".



Er führt "Menschen - das Magazin" durch das kulinarische Palma auf den berühmten Mercat d’Olivar, ins unbekannte Bergdorf Orient und schließlich in eine der vielen modernen Kunstgalerien von Palma de Mallorca.