Gemeinsam lernen - aber wie? (1)

Bremen hat die Förder-, Haupt- und Realschule abgeschafft, hier gibt es von der 5. bis zur 10. Klasse nur noch die Oberschule, eine Schule für alle. In dieser Sendung begleiten wir Kinder an einer Oberschule in Bremen.



Andere Bundesländer halten an Förderschulen fest und tun sich gleichzeitig schwer mit der Inklusion an Regelschulen. Welche Möglichkeiten Schüler haben, hängt sehr davon ab, wo sie aufwachsen.



"Menschen - das Magazin" geht in einem Schulschwerpunkt vor allem der Frage nach, wie junge Menschen das selbst sehen und wie sie ihre Schule erleben, weil ihre Perspektive in der Berichterstattung oft viel zu kurz kommt. Wir wollen sie erzählen lassen und beobachten sie in ihrem Schulalltag, wollen wissen, was ihre Meinung zum Thema Inklusion ist und zu welchen Schlüssen sie selbst kommen. Doch auch Eltern und Lehrer kommen zu Wort.