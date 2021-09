Mein Schwarzwald!

Philipp Hensel ist zertifizierter Inklusionsbegleiter und somit als Rollstuhlfahrer Experte für Barrierefreiheit in eigener Sache. Er und Sandra Olbrich erkunden das barrierefreie Freiburg.

Quelle: ZDF

Für Sandra, selbst gehbehindert, sind inklusive Reisetipps ein Muss.



In Freiburg trifft die Moderatorin Phil Hensel von der Initiative "Freiburg für alle" und nimmt an einem barrierefreien Rundgang durch die schöne Studentenstadt mit ihrem mittelalterlichen Kern teil. Sie hilft einem Stadt-Winzer und bewundert im Unimog-Museum die robusten Fahrzeuge nicht nur von außen, sondern nimmt an einem Fahrtraining teil.