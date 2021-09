Grenzenlos spielen: Im Spaßbad

Im ersten Teil unserer Reihe "Grenzenlos spielen" besucht Familie Reinshagen das Spaßbad Maximare. In Hamm/Nordrhein-Westfalen testet sie die Angebote – darunter Erlebnisrutschen, Wellenbecken, Whirlpool und Außenbereich - auf Barrierefreiheit und den gemeinsamen Spaßfaktor.



Juli hat die Glasknochenkrankheit. Das hält sie aber nicht davon ab, mit ihren Schwestern zusammen zu spielen. Das Recht auf Inklusion ist in der UN-Behindertenkonvention für alle Menschen festgeschrieben. Auch das Behindertengleichstellungsgesetz soll die gleichberechtige Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am Leben in der Gesellschaft gewährleisten. Der Privatwirtschaft in Deutschland wurden keine bindenden Verpflichtungen auferlegt. Inzwischen haben jedoch viele Freizeiteinrichtungen erkannt, dass Barrierefreiheit und damit Spielen ohne Hindernisse einfach in der heutigen Zeit ein wichtiges Ziel sein muss.



"Menschen - das Magazin" testet mit Familie Reinshagen, ob das grenzenlose Spielen schon Wirklichkeit ist. In Teil zwei und Teil drei der Sendereihe besucht Juli mit ihrer Familie einen Freizeitpark und einen Klettergarten.