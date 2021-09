Das Rett-Syndrom gehört zu den seltenen Erkrankungen des autistischen Spektrums mit schweren körperlichen Behinderungen. In Deutschland gibt es etwa 2000 bis 3000 Rett-Mädchen.



Viele der Betroffenen erleben das Erwachsenenalter. Sie sind jedoch dauerhaft auf 24-Stunden-Betreuung angewiesen. Verständnis und Unterstützung für die Eltern - vor allem in der Öffentlichkeit - gibt Schauspielerin Leslie Malton, deren erkrankte Schwester in Kalifornien lebt.