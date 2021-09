Stärke zeigen

Mehrmals in der Woche trainiert die 17-jährige Sonora in ihrem Box-Club in Köln. Ihre Eltern waren es, die ihr vor Jahren diesen Sport empfahlen, denn die Schülerin misst nur 1,50 Meter.



Das Boxen fördert die körperliche Ausdauer, Kraft und Schnelligkeit, Beweglichkeit und Reaktionsfähigkeit. Sonora lässt sich jetzt so schnell nicht mehr unterkriegen. "Heute bin ich selbstbewusster und kann mich durchsetzen!" sagt sie.