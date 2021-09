Er ist Blogger, Fotograf, Filmer und setzt sich für die Rechte Benachteilgter ein: Michel Arriens

Kübra hat die Glasknochenkrankheit, sitzt im Rollstuhl. Sie zeigt in ihren witzigen Videos aus ihrem Alltag, wo es hakt, und möchte die Leute unterhalten, nie anklagen. Nun hat die Schauspielerin auch eine Rolle in der ZDF-Serie "Notruf Hafenkante" – als Aktivistin.



Auch Michel Arriens wird nicht müde, sich auf Social Media und in seinem Blog für die Rechte behinderter Menschen einzusetzen. Seit über einem Jahr arbeitet der 28-Jährige für die Petitionsplattform "Change.org". Auf dieser weltweit agierenden Online-Aktivismus-Plattform möchte der kleinwüchsige Mann Menschen für die gute Sache zusammenbringen.