Ich pack' das!

Moderatorin Sandra Olbrich versucht sich beim Bretzelbacken, unterstützt von Boris, der eine Lernschwäche hat. Der junge Mann arbeitet vor allem in der Backstube - durch eine Glaswand können ihm die Kunden bei der Arbeit zusehen.



Inhaber Thomas Schmidt schreibt in seinem Geschäft Inklusion groß. Sein Personalschlüssel: Auf einen Mitarbeiter mit Beeinträchtigung kommt ein Mitarbeiter ohne Behinderung.



Auch im Piano-Haus versucht sich Sandra Olbrich mit Jörg-Christoph Beyerlin am Klavier. In seiner freien Zeit tritt er als Pianist auf. In der Kindheit zog er sich häufig von Menschen zurück, durch diese Arbeit ist er offener geworden.