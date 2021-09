Christian ist auf den Liegerollstuhl angewiesen – und auf seinen Freund, bei dem er wohnt. Ihre erste Begegnung findet in dem Krankenhaus statt, in dem Bernd seinen Zivildienst absolviert. Christian ist dort Patient, seine Eltern mit der Situation überfordert.



Bernd berührt Christians Einsamkeit, der seine Zeit in Kliniken und Internaten verbringt. Irgendwann holt er den Freund zu sich nach Hause, kümmert sich um ihn, wird nicht nur sein bester Freund, sondern auch sein Pfleger. Mit ihrer Geschichte gehen die Freunde an Schulen, wollen Berührungsängste zwischen Menschen mit und ohne Behinderung abbauen. Wir haben die beiden Freunde begleitet und erfahren, was diese besondere Freundschaft ausmacht.