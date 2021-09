Eltern mit Behinderung

Barbara Aceranti ist blind. Die verheiratete Übersetzerin hat zwei Kinder. Matteo ist drei Jahre alt, Alessio 16 Monate. "Allein ist das oft anstrengend, denn jeder läuft in eine andere Richtung", sagt sie. "Aber das Wichtigste ist, gelassen zu bleiben!"



In einer Einrichtung für begleitete Elternschaft der Lebenshilfe in Frankfurt/Oder leben 15 kleine Familien in ihren eigenen Wohnungen, für die behinderten Eltern stehen Betreuer zur Verfügung. Man möchte, dass die Kinder bei ihren leiblichen Eltern aufwachsen. Später sollen die Familien möglichst alleine klarkommen.



"Menschen - das Magazin" zeigt, wie Eltern mit geistiger Einschränkung den Lebensalltag mit ihren Kindern bewältigen und wie das Konzept der begleiteten Elternschaft umgesetzt wird.