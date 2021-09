Gemeinsam lernen - aber wie? (3)

Mittel für Personal stehen den inklusiven Schulen in einem anderen Rahmen zur Verfügung: Integrationslehrpersonen übernehmen bei Bedarf die didaktischen und pädagogischen Aufgaben im Team zusammen mit der Klassenleitung.



Bei schwerwiegenden Diagnosen kommt ein "Insegnante di sostegno", vom Sozialamt beantragt, zum Einsatz. Es ist ein Lehrer, der unterstützt. Er erstellt einen individuellen Erziehungsplan, indem er die Stärken des Kindes bestimmt und die Ziele festlegt. Die "Insegnante di sostegno" können der Schule auf Antrag auch ohne besonderen Förderbedarf zugewiesen werden. Auch gibt es die Möglichkeit, Förderstunden in Anspruch zu nehmen. Inklusion bedeutet in Italien, den Kindern und Jugendlichen ein Miteinander zu ermöglichen, das sie in getrennten Schulen so nie erleben.