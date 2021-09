Barrierefrei?

Wenn es um Barrierefreiheit geht, denken viele an rollstuhlgerechte Wege und Gebäude. Die wenigsten denken dabei an sehbehinderte oder blinde Menschen. Dortmund, stellvertretend für viele deutsche Städte, bemüht sich um die Teilhabe aller in der Stadt. Allerdings kann aufgrund der leeren Kassen eine Umsetzung nur peu à peu erfolgen.



Manuela Kürpick ist blind und arbeitet in Dortmund. Seit Jahren unterstützt sie den Behindertenbeirat, kämpft um Barrierefreiheit. Und täglich nutzt sie Hilfen, die ihr in der Stadt bessere Orientierung bieten.